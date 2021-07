Das "schreckliche Geräusch" kostet VfL-Sprinter Morawietz die Medaillen-Chance

"Es ist ein schreckliches Geräusch", sagt Tobias Morawietz. Für Staffelläufer kann es nichts Schlimmeres geben. Wenn der Staffelstab zu Boden fällt, ist die Jagd nach Bestzeiten und Medaillen sofort beendet. Es war ein Geräusch, dass der Sprinter des VfL Wolfsburg im Vorlauf der 100-Meter-Staffel bei der U20-EM in Tallinn am Sonntag hören musste. Für einen winzigen Moment spürte er den Stab in seiner Hand, dann flog er in hohem Bogen weg. Schuld traf den 18-Jährigen keine, wie die anschließende Analyse ergab. Doch die Medaillen-Chance war futsch.

10,58 und 10,57 Sekunden. Morawietz hatte bei seinem Einzelstart zweimal an seiner Bestzeit (10,56 Sek.) gekratzt, war bei seinem EM-Debüt gleich schnellster Deutscher. Damit hatte er unterstrichen, dass er in die Staffel gehört. Die hatte in Estland Medaillen-Chancen, Morawietz wurde aufgestellt, sollte an Position zwei laufen. Sollte. Denn dazu kam es nicht. Der Stab, den ihm Felix Kunstein (Mannheim) in Führung liegend übergeben wollte, verfehlte sein Ziel, Morawietz konnte ihn nicht greifen. Alles aus. Im ersten Vorlauf. Beim ersten Wechsel. Der Stab fiel zu Boden. Da war es: "Das schreckliche Geräusch", so der VfLer.