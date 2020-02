Das sind die Kandidaten: Wer wird Dresdens Mannschaft des Jahres 2019?

DURCHKLICKEN: Diese Teams sind nominiert

Das Tanzpaar Erik Heyden/Julia Luckow vom TSC Excelsior konnte 2019 den größten Erfolg der gemeinsamen Karriere feiern. Der 35-Jährige und seine 36 Jahre alte Partnerin, die nicht nur auf dem Parkett, sondern auch im Leben seit vielen Jahren ein Paar sind, tanzten im ungarischen Szombathely in der Seniorenklasse I zum Weltmeistertitel in der Kombination. Bei den zehn Tänzen müssen je fünf in Standard und Latein absolviert werden. Die Dresdner traten damit in die Fußstapfen des einstigen Dresdner Erfolgspaares Christoph Kies/Blanca Ribas Turon, das zwischen 2006 und 2008 dreimal Kombinations-Weltmeister bei den Amateuren war. Auch Erik Heyden, der als Stadt- und Regionalplaner für einen Windenergie-Konzern arbeitet, und Julia Luckow, die in ihrer Facharztausbildung steckt, ist das Tanzen eine Leidenschaft, aber nicht ihr Beruf. Dennoch haben sie in den letzten Jahren fünfmal pro Woche trainiert, was ein enorm gutes Zeitmanagement erfordert. Trotzdem engagieren sich beide auch noch ehrenamtlich, Erika als Sportwart des sächsischen Verbandes und Julia als Tanztrainerin im Verein. Die mehrfachen deutschen Meister konnten übrigens am Ende des vergangenen Jahres in Oslo auch noch ihren Titel als Nordeuropameister verteidigen. ©