Das sind die Kandidaten: Wer wird Dresdens Masters-Athlet des Jahres 2019?

Wasserspringerin Maria Hartmann vom Dresdner SC hat 2017 die Leidenschaft für ihren Sport wiederentdeckt und sammelt seither bei internationalen Höhepunkten Titel und Medaillen am Fließband. Im vergangenen Jahr gehörte sie zur DSC-Abordnung, die an den Masters-Weltmeisterschaften im südkoreanischen Gwangju teilnahm. Die 35-Jährige erkämpfte in der Altersklasse 35–39 auch diesmal reichlich Edelmetall. So holte sie Gold vom Einmeterbrett mit über 100 Punkten Vorsprung vor der zweitplatzierten Italienerin. Zwei Tage später sicherte sich die zweifache Mama auch den Titel vom Dreimeterbrett, dabei fiel der Vorsprung mit rund 95 Zählern erneut deutlich aus. Gold Nummer drei gab es dann vom Turm. Wie schon in den anderen beiden Einzeldisziplinen sprang Maria Hartmann persönliche Bestleistung. Gemeinsam mit Vereinsgefährte Erik Seibt stockte die Diplom-Betriebswirtin, die bei der Ostsächsischen Sparkasse arbeitet, weiter auf. So holte sich das Duo in einem starken Starterfeld Silber im Mixed vom Dreimeterbrett. Vom Turm sicherten sich beide den WM-Titel. Erst vor drei Jahren war die einstige Leistungssportlerin nach 15 Jahren Pause zum Springen zurückgekehrt. Durch eine schwere Handverletzung war ihre hoffnungsvolle Karriere 2003 früh beendet, doch als ihr Sohn Alexander mit Wasserspringen begann, schaute sie wieder regelmäßig in der Halle vorbei und leckte Blut. ©