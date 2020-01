Das sind die Kandidaten: Wer wird Dresdens Nachwuchssportler des Jahres 2019?

DURCHKLICKEN: Das sind die nominierten Nachwuchssportler

Kletterspezialistin Lucia Dörffel vom Sächsischen Bergsteigerbund erkämpfte sich im vergangenen Jahr einen Erfolg nach dem anderen. Obwohl sie nach dem Abitur 2018 eine Auszeit vom Klettern genommen hatte, kehrte sie 2019 um so stärker zurück. Und das nicht nur im Bouldern (man muss eine vorgegebene Strecke an einer Wand in fünf Minuten bewältigen, ohne abzustürzen) ihrer bislang stärksten Disziplin. Die 19-Jährige sammelte ebenfalls im Lead (Seilklettern) Erfolge. Dabei startete die gebürtige Chemnitzerin, die mit vier Jahren zum Klettern kam und auch gern in der Sächsischen Schweiz unterwegs ist, sowohl bei den Junioren als auch bei den Erwachsenen. Sie holte unter anderen beim Junioren-Europacup in Bulgarien einen Sieg, erkämpfte sich dann bei der Junioren-WM im italienischen Arco die Bronzemedaille im Bouldern und damit ihren bislang größten Erfolg. Nachdem sie schon Deutsche Meisterin im Bouldern wurde, nahm sie nach der JWM doch noch an der DM im Lead teil und sicherte sich überraschend auch in dieser Disziplin Gold. „Das hätte ich wirklich nicht erwartet“, gab sie schüchtern zu. Und nun denkt sie doch noch über Olympia nach. Denn ab diesem Jahr ist Klettern olympisch, allerdings nur als Kombination aus drei Disziplinen – Bouldern, Lead und Speed. Weil sie zwei Drittel davon 2019 so erfolgreich absolvierte, meinte sie nun: „Jetzt werde ich versuchen, mich im Speed so zu verbessern, dass ich Tokio doch noch ins Visier nehme“, kündigt das Talent an. ©