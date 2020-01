Das sind die Kandidaten: Wer wird Dresdens Sportler des Jahres 2019?

DURCHKLICKEN: Diese Sportler sind nominiert

Kanurennsportler Jakob Kurschat vom WSV „Am Blauen Wunder“ konnte sich auch 2019 in den U23-Auswahlkader paddeln und kehrte fast schon standesgemäß mit einer Medaille zurück. Der 20-Jährige, der 2017 bereits Junioren-Weltmeister im K2 über 1000 Meter war, erkämpfte sich beim internationalen Saison-Höhepunkt, der U23-WM im rumänischen Pitesti, gemeinsam mit dem Potsdamer Martin Hiller ebenfalls im K2 über 1000 Meter die Bronzemedaille. Damit wiederholte der Schützling von Trainer Jens Kühn seinen vorangegangenen Erfolg. „Jacob ist ein sehr fleißiger und ehrgeiziger Athlet und ein wichtiger Trainingspartner von Tom Liebscher“, lobt Jens Kühn den 20-Jährigen, der seit Herbst zur Sportfördergruppe der Bundeswehr gehört und sich ganz auf seinen Sport konzentrieren will. Olympia in diesem Jahr dürfte für ihn allerdings noch etwas zu früh kommen, aber die WM in den nichtolympischen Sportarten hat er fest im Visier. ©