Das sind die Kandidaten: Wer wird Dresdens Sportlerin des Jahres 2021?

Eisschnellläuferin Magdalena Mühle vom Eislauf-Verein Dresden setzte sich wie ihre Vereinsgefährtin ebenfalls bei den Deutschen Meisterschaften im Dezember in Chemnitz glänzend in Szene. Die 18-Jährige sicherte sich den Titel im Massenstart und holte sich in der A-Jugend dazu je zweimal Silber (1500 m, 3000 m) und Bronze (500 m, 1000 m). Beim Junioren-Weltcup in Inzell erreichte sie mit einem sechsten Rang über 3000 m ebenfalls ein starkes Ergebnis. Auch sie wird von André Hoffmann betreut und wurde für die JWM in Innsbruck nominiert. ©