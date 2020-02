Das sind die Kandidaten: Wer wird Dresdens Trainer des Jahres 2019?

DURCHKLICKEN: Diese Trainer sind nominiert

Kampfsport-Coach Ronny Schönig konnte seiner langen Kette von Erfolgen im vergangenen Jahr einen weiteren hinzufügen. So führte er Kickboxerin Josy Wünsche erst zum deutschen Meistertitel und anschließend holte sie auch noch Silber bei der Weltmeisterschaft. Der 42-Jährige kann auf reichlich Erfahrung in seinem Metier verweisen. Schon mit neun Jahren fing er mit Karate an, später kam Kickboxen hinzu, schließlich auch das Thai-Boxen, für das er damals nach Asien reiste. In Dresden gründete er 1994 die Kampfsportakademie, 2013 zog er in das heutige TAO FIT um, wo er die Sportlerinnen und Sportler ausbildet. Er ist Kampfkunstmeister und trägt den 5. DAN im Karate und Kickboxen. Früher nahm er selbst an nationalen und internationalen Wettkämpfen teil, gewann unter anderem Bronze bei der EM 1997. Sein Wissen vertieft er immer wieder in den Ursprungsländern der Kampfkunst, in China, Japan und Thailand. Seine Erfahrungen gab er zudem auch acht Jahre lang als Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft weiter, führte mehrere Athleten zu WM-Erfolgen. Lehrer und Trainer ist Schönig aus purer Leidenschaft, wie er selbst sagt. Übrigens steht mit Jugend-Weltmeisterin Lena Müller schon das nächste Talent aus seiner Kampfsportakademie in den Startlöchern. ©