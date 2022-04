"Das sind wir nicht": Stuttgart-Boss Mislintat erschrocken über Leistung bei Hertha-Pleite

Die mitgereisten Stuttgarter Fans waren aufgebracht. Nach der 0:2 (0:1)-Auswärtspleite gegen Hertha BSC mussten sich die Schwaben ihren bedienten Fans stellen und konnten sich für die schwache Leistung nur entschuldigen: "Das tut uns auch leid. Die nehmen einen weiten Weg auf sich. Wir belohnen sie nicht dafür mit so einer schlechten ersten Halbzeit", sagte Stuttgart-Profi Waldemar Anton nach dem Spiel bei DAZN. "Wir haben die erste Halbzeit ganz klar verschlafen. Wir müssen von Anfang an da sein. Dann passiert so etwas nicht.“ Was passiert ist? Nach dem Gegentreffer durch Davie Selke (4. Minute) wirkte der VfB kraft- und antriebslos und erzielte trotz besserer zweiter Hälfte kein Tor. Die Konsequenz: Mit nun vier Punkten Rückstand Rang 15 (Hertha) und nur zwei Zähler Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz (Bielefeld) bleibt Stuttgart auf dem Relegationsplatz stecken. Anzeige

Eine Ausgangslage, die Sportdirektor Sven Mislintat sichtlich weh tut. "Wir haben 30 Minuten gespielt: Die sind wir nicht. Das hat mir nicht gefallen", fand der Stuttgart-Boss klare Worte. Ausreden wolle er für eine solch schwache Leistung im Abstiegskampf beim direkten Konkurrenten nicht akzeptieren. "Man kann klassische Erklärungen anführen wie Druck, wie hartes Spiel, wie Atmo, wie frühes Gegentor – nein, das ist es nicht. Das sind wir nicht. Das haben wir nicht gut gemacht", stellte Mislintat fest. "In der zweiten Halbzeit haben wir es so gespielt, wie man es annehmen muss. Aber die erste Halbzeit war nicht in Ordnung."