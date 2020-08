Das Sorgenkind bei Hannover 96: Linton Maina mit Krücken in Österreich dabei

Junge Menschen spielen in 96-Klamotten am Flughafen Langenhagen Bällchen-Hochhalten. Das ist noch eine fröhliche Nachricht und unsteten Zeiten. Das Problem daran: Linton Maina, der wertvollste 96-Profi, steht dabei auf einem Bein und zwei Krücken.

Die Mannschaft von Hannover 96 kommt in Stegersbach an.

Ankunft in Stegersbach: Hannover 96 startet Trainingslager in Österreich

Manager Zuber: "Wir müssen sehen"

Sportdirektor Gerhard Zuber klang nicht optimistisch nach der Frage, ob Maina denn in Stegersbach überhaupt trainieren können. „Das müssen wir sehen“, sagte Zuber. Zu sehen war am Sonntag ein Spieler mit Gehhilfen, der vermutlich in Österreich nicht richtig ans Laufen kommt.