Das SPORTBUZZER Jogi-Barometer mit Matze Knop zum EM-Finale: Verlängerung bis Mittwoch?

Deutschland ist raus, aber der Ex-Bundestrainer hat noch immer im Blick, was bei der EM passiert. Im SPORTBUZZER Jogi-Barometer verrät Comedian Matze Knop in Gestalt von Joachim Löw, was er vom EM-Finale zwischen England und Italien hält und verrät, wie die Italiener einen zwölften Mann ins Endspiel schleusen könnten.