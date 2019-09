Das stille Genie – Zum 110. Geburtstag von Alfred Kunze

Leipzig. An diesem Sonntag vor 110 Jahren wurde ein großer Sohn Leipzig geboren – der Fußball-Lehrer und das Leutzscher Idol Alfred Kunze. Sein Name ist allgegenwärtig, denn das Chemie-Stadion ist nach ihm benannt, sein Konterfei findet sich auf Fahnen, Transparenten und Aufklebern. Unsterblich wurde er vor allem durch den Streich, den er mit seiner Chemie-Elf den DDR-Sportfunktionären 1964 spielte, als er mit dem „Rest von Leipzig“ sensationell DDR-Meister wurde.

Denn es war früh klar, dass er der Trainer jener übrig gebliebenen Spieler sein würde – bei Chemie. Der Rest ist Legende: Die als erster Absteiger gehandelten Außenseiter trumpften durch Trotz, unbändigen Willen und Einsatz sowie zunehmend auch mit Spielwitz auf, gewannen sensationell die Meisterschaft. Ein riesiges Reservoir an kreativen und begeisterungsfähigen Fans tat sein übriges, 10 000 Anhänger fuhren mit zum entscheidenden Spiel nach Erfurt.

Kunze, stets bescheiden und zurückhaltend, wurde schon dort gefeiert wie ein Messias, was ihm stets suspekt und anscheinend unangenehm war. 1967 beendete er auf eigenen Wunsch seine Trainertätigkeit bei Chemie, widmete sich fortan an der Sporthochschule DHfK wissenschaftlicher Arbeit. Dort war er 15 Jahre zuvor schon einmal tätig – und entlassen worden. In einer Tagung des Trainerrates hatte er sich sehr offen und kritisch über den 17. Juni 1953 und das politische Klima in der DDR geäußert.

Die Kaderleitung der DHfK schrieb am 4. Februar 1954: „Die im Trainerrat von Alfred Kunze gemachten Äußerungen sind staatsfeindlich und stehen im Widerspruch zu seiner Anstellung bei der DHfK.“ Die Entlassung war besiegelt. Dabei gehörte Kunze, der in einem SPD-Haushalt aufwuchs und selbst stark im Arbeitersport engagiert war, zu den Größen der DDR-Trainerzunft. Er war noch vor der Anerkennung der DDR als Mitgliedsstaat der FIFA Trainer der DDR-Auswahl, die er in mehreren inoffiziellen Spielen betreute.