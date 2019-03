"Das tut am meisten weh": Die wichtigsten Fragen nach dem bitteren Indians-Aus

Katzenjammer am Pferdeturm: Am Freitag ereilte die Hannover Indians das Play-off-Aus in der Eishockey-Oberliga . Die Mannschaft von Trainer Lenny Soccio verlor die Serie mit 1:3 gegen die Selber Wölfen. „Ich bin sehr enttäuscht und schaffe es noch nicht, darüber hinwegzukommen – vor allem so lange die anderen Teams noch spielen“ , sagte der Coach zwei Tage nach der 1:4-Niederlage. Auch in der Führungsetage rang man nach Worten. „Unser Aus ist immer noch nicht zu begreifen“ , sagt Indians-Geschäftsführer Andy Gysau. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum unerwartet frühen Saisonende des ECH.

„Jetzt bringt uns das gar nichts. Ob die Mannschaft trotzdem besser geworden ist, wird uns später mal interessieren“ , sagt Soccio. Eishockey in den Play-offs ist eben nochmal eine andere Sportart – und dort sind die Selber offenbar gut. Im Vorjahr scheiterten sie erst denkbar knapp im Halbfinale an Deggendorf.

Unabhängig von der Pause: Woran sind die Indians gescheitert?

17 Gegentore in vier Begegnungen sind einfach zu viele, um eine Serie zu gewinnen. ECH-Keeper Kevin Beech spielte durchwachsen und kassierte 15 Treffer, bei zwei weiteren hatte er seinen Kasten bereits zugunsten eines zusätzlichen Spielers verlassen. Insgesamt bekamen die Indians die starke Wölfe-Offensive um Ian McDonald und Landon Gare nicht in den Griff. Die Selber nur auf ihre Topreihe zu reduzieren, wäre aber ungerecht. Die Oberfranken agierten in Spiel vier gut in der Defensive. Umgekehrt hätte man sich von einem Kontingentspieler wie Arnold Bosas, zuvor in der DEL 2 aktiv, am Pferdeturm mehr als nur zwei Vorlagen in vier Spielen erwartet.

Gab es Schlüsselmomente für einen anderen Serienverlauf?

In Spiel zwei besaß der ECH in der Verlängerung ein klares Chancenplus, ließ sich aber auskontern und verlor mit 4:5. In Spiel eins (5:7) holte er das Momentum auf seine Seite und gab es wie eine Schülermannschaft aus der Hand: Nach einem 0:3-Rückstand kämpften sich die Indians zurück, trafen fünfeinhalb Minuten vor Schluss in Unterzahl um 5:4 – und kassierten 18 Sekunden später das 5:5. „Wir waren spielerisch besser, der Gegner aber cleverer. Die ersten zwei Spiele stehen symbolisch dafür“, sagt Gysau.

Wie geht es weiter?

Training findet nicht mehr statt. Die Saisonabschlussfeier beginnt am Freitag um 19 Uhr im Eisstadion. „Wir müssen jetzt fünf Monate das Erlebte in uns tragen. Das tut am meisten weh“, sagt Soccio. Weh tut auch die Aussicht, was möglich gewesen wäre: Die Indians vergeigten ein Viertelfinal-Derby gegen die Scorpions mit einem mindestens einmal ausverkauften Pferdeturm.