"Das viele Training war nicht umsonst": Ruder-Asse Knaack und Smith gründen eine WG, um gemeinsam zu trainieren

Auf ihren Trainingsfahrten begegneten sie Schlauchbooten, in denen die Leute dicht gedrängt sitzen. Von Corona-Sicherheitsabstand konnte da kaum die Rede sein. „Hobbykapitäne sind gemeinsam unterwegs, aber wir dürfen keinen Zweier fahren, um uns auf eine EM vorzubereiten. Das ist einfach nicht fair“, sagt Ruder-Ass Leon Knaack. Daher ist er eben kurzerhand mit Vereinskamerad Ryan Smith zusammengezogen. Sportler aus einem Haushalt können auch gemeinsam trainieren.

„Es ist ja nur auf Zeit, dass wir uns zusammentun“, sagt Knaack, der ohnehin mit Smith befreundet ist. Beide holten im vergangenen Jahr U19-WM-Gold im Deutschland-Achter. In vier Wochen steht die EM-Qualifikation in Hamburg-Allermöhe auf der Dove-Elbe an, die für die Riemenruderer nur im Zweier ausgetragen wird.

"Das ist eine gute Lösung"

Gestern kam zwar eine Klarstellung von der Behörde, dass inzwischen das Training im Zweier wieder erlaubt ist. „In anderen Landesverbänden wird aber sogar schon wieder im Achter gerudert“, so Knaack. Mit dieser „EM-Wohngemeinschaft“ in Linden-Nord hat das DRC-Duo zumindest für Chancengleichheit gesorgt. „Das ist eine gute Lösung“, sagt Thorsten Zimmer, Trainer am Bundesstützpunkt in Hannover.

Obendrein können Knaack/Smith sogar gemeinsam für die Uni lernen, sie studieren Jura im zweiten Semester. In diesen Tagen stehen Klausuren an, die von daheim geschrieben werden. „Von daher ist das alles recht entspannt“, sagt Smith.

EM in Duisburg wird ausgetragen

Dass die EM auf der Regattastrecke in Duisburg (4. bis 6. September) überhaupt ausgetragen werden kann trotz der Corona-Pandemie, hat der DRV erst zu Beginn der Woche entschieden. „Jetzt haben wir Klarheit, das viele Training war nicht umsonst“, sagt Knaack. Mit Smith bleibt dann sogar mal Zeit für eine Pizza auf der Limmerstraße oder ein alkoholfreies Bier an der Ihme – und zum Training auf dem Kanal in Ahlem ist es obendrein nicht weit.