"Das war ein mutiger Auftritt": Die Stimmen zu Dynamo Dresdens Niederlage in Bremen

Guerino Capretti (Trainer SG Dynamo Dresden): "Das war ein mutiger Auftritt von meiner Mannschaft. So hatten wir das auch gefordert. Wir spielen auswärts bei Werder Bremen, da wollten wir frech auftreten, direkt Präsenz zeigen. Das ist uns gelungen, wir waren am Drücker, haben den Gegner vielleicht sogar ein bisschen überrascht. Wir gehen dann auch in Führung durch einen Standard. Ich hätte mir dann natürlich gewünscht, dass unsere Intensität und Wucht ein bisschen länger anhalten. Wir hatten uns dann entschieden, dass wir uns ein bisschen fallen lassen. Dann hatten wir nicht mehr diese gesamte Kompaktheit, wir hatten große Räume zwischen unseren Reihen. Eine Mannschaft wie Werder Bremen mit ihrer Qualität nutzt das dann aus, kam immer besser ins Spiel. Wir kriegen dann unsere Gegentore, leider war es beim zweiten Gegentor vorher Einwurf für uns. Das ist bitter und total schade und ärgerlich. Ich hätte mir gewünscht, dass die jeweiligen Spieler da ein bisschen Sportsgeist zeigen." ©