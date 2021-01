"Das war extrem wichtig": Reaktionen zum 1:0-Sieg von RB Leipzig gegen Leverkusen

Leipzig. Julian Nagelsmann klatschte seine Spitzenspiel-Sieger grinsend im Schneemann-Mantel ab, Peter Bosz packte mit finsterer Miene seine Brille sorgsam in das Etui. RB Leipzig hat seine Mini-Chance auf eine erfolgreiche Bayern-Jagd durch das 1:0 (0:0) gegen Bayer Leverkusen im Top-Spiel der Fußball-Bundesliga am Samstagabend gewahrt.

Peter Gulacsi (RB Leipzig); "Der Sieg war heute sehr wichtig für uns. Wir haben letzte Woche unnötig verloren, und wir wollten jetzt unbedingt wieder in die Erfolgsspur zurückkommen. Ich glaube, wir haben verdient gewonnen. Und vor allem war wichtig, dass wir gegen einen direkten Konkurrenten drei Punkte geholt haben. Ich habe heute nicht viel zu tun gehabt, aber am Ende war es sehr wichtig, dass wir die Null gehalten und dadurch den Sieg geholt haben." ©

Leverkusens Trainer Bosz hatte ein hochwertiges Spiel prophezeit und vor der Partie empfohlen, unbedingt den Fernseher einzuschalten. In Halbzeit eins konnte davon keine Rede sein. RB spielte nur bis zum Sechzehner gefällig, Bayer tat eigentlich nichts nach vorn. Erst in der zweiten Hälfte nahm die Begegnung dann doch Fahrt auf, vor allem nach der Leipziger Führung. Leverkusen hatte erhebliche Probleme mit dem Gegenpressing der Hausherren, konnte sich nach Ballgewinnen kaum noch befreien. In der Schlussphase investierte Bayer mehr nach vorn. Leipzig beschränkte sich auf Konter, verteidigte mit allen Kräften die knappe Führung. Torhüter Peter Gulacsi rettete in seinem 150. Bundesliga-Spiel kurz vor Schluss noch überragend gegen Ex-Kollege Patrik Schick, der jedoch im Abseits stand (88.).