Das war ganz stark! RB Leipzig sichert 1:0 bei Tottenham

London. Das nennt man dann wohl ein! Ausrufezeichen! RB Leipzig gewinnt bei den Tottenham Hotspurs 1:0 (0:0) und darf intensiv vom Einzug ins Viertelfinale der Champions League träumen. Timo Werner trifft in der 58. Minute per Foulelfmeter zum 1:0, der überagende Konrad Laimer war umgemäht worden. Der Sieg - hochverdient und zu niedrig ausgefallen. Das Rückspiel wird am 10. März gespielt.

Über 60000 Fans, darunter 4000 Leipzig-Getreue, sind im Tottenham-Hotspur-Stadium dabei. Die Schüssel hat eine Milliarde Euro gekostet, wird gastronomisch und auch sonst nahezu Tag und Nacht bespielt. Es ist d i e RB-Frage vorm Match: Dreierkette mit Ethan Ampadu oder eine Viererkette ohne die 19-jährige Leihgabe des FC Chelsea? Julian Nagelsmann sagt yes! zu Ampadu, bringt den walisischen Innenverteidiger für den gesperrten Dayot Upamecano. Christopher Nkunku bekommt der Vorzug vor Emil Forsberg. Ansonsten alles wie gehabt.

Ja, das größte Spiel der Club-Historie. Ja, auch das mit der größten (inter)nationalen Einschaltquote. Bisheriges Karriere-Highlight für RB-Coach Julian Nagelsmann, der mit zarten 32 seine erste europäische K.o-Runde erlebt. Tottenham-Coach José Mourinho, 57, ist diesbezüglich abgehangen wie Südtiroler Schinken. Der Portugiese weiß nach 58 K.o-Abenden, wie es sich anfühlt, wenn die halbe Welt bei der Arbeit zuguckt.

Rein in den Tempel und Bauklötze staunen: Super-Auftakt der Roten Bullen, Super-Chancen, Erst rettet Davinson Sanchez gegen Timo Werner, dann trifft Angeliño Keeper und Pfosten, schließlich scheitert Werner am französischen Weltmeister-Torhüter Hugo Lloris.

Die Anhänger der Gastgeber streuen ein „When the saints go marching in“ ein. Hat nix mit Torschüssen, die beim Gegner einschlagen mögen zu tun, sondern handelt von der Hoffnung, dereinst vorm jüngsten Gericht gut dazustehen. Nur um im Bild zu bleiben: Im ersten Durchgang hält eine mindestens göttliche Instanz die Hände über den Londonern. Der Triple-Chance zum Leipziger 1:0 folgt ein Kopfball von Patrik Schicks, der 42 Zentimeter neben dem rechten Pfosten aufschlägt.

Die Spurs? Igeln sich ein, lassen RB Ball, Spiel, Taktstock, alles. Perfide Taktik des ausgefuchsten Mourinho? Dem Leipziger Druck und der von Nagelsmann erhofften „gesunden Kopflosigkeit“ geschuldet? Nach einer halben Stunde bläst der letztjährige Champions-League-Finalist erstmals zur Attacke und wird von Laimer gestoppt. Der Österreicher nimmt Steven Bergewijn kurz vorm Strafraum den Wind aus den Segeln. Dann wieder eine Großchance für RB. Werner ist nach Zuarbeiten von Schick und Laimer frei, nimmt die Pike und löffelt den Ball in Lloris Arme (36.). Halbzeit, 13:3-Torschüsse für RB, das 0:0 hat nix mit dem Spielverlauf zu tun. RB ist griffiger, besser. Tottenham hat viel weniger investiert und Körner gespart.

Wiederbeginn, ein paar Hirnis aus dem RB-Blick werfen Papierrollen aufs Feld und Peter Gulacsi taucht blizartig gegen einen Schuss von Lucas Moura ab (48.). Dann hebt Werner den Ball in den Lauf von Laimer. Der wird von Ben Davies ohne Schaum rasiert. Elfer, ein unstrittiger. Werner netzt ein. 1:0, verdient hoch drei (58.). Vier Minuten später muss es 2:0 stehen. Angeliño genial auf Werner, der lässt den Ball durch die Hosenträger auf Schick gleiten. Der Tscheche ist frei wie der Wind - und macht ihn nicht rein. Lloris ist da. Tottenham wacht auf, Giovani Lo Celso zwingt Gulacsi via Freistoß zu einer Glanzparade (73.). Nagelsmann bringt den defensiven Amadou Haidara für Nkunku, Yussuf Poulsen für Schick und Emil Forsberg für Laimer. Die Spurs kommen, drücken. Dann ist es vorbei, reißen Julian Nagelsmänner die Arme noch. Sieg in London. Kann man so machen.