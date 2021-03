Das war klasse! HC Leipzig schlägt den den TuS Lintfort mit 31:27 

Leipzig. So locker und gleichzeitig fokussiert wie am Sonntag haben sich die HCL-Handballerinnen in dieser Zweitliga-Spielzeit selten präsentiert. Lohn des stimmungsvollen Nachmittags: Die Leipzigerinnen besiegten in der Brüderhalle den TuS Lintfort 31:27 (18:15) und feierten mit Jubelkreis und La Ola. In der Tabelle ändert sich nichts – die Gäste bleiben Vierte (23:11), der HCL hat als Achter (20:20) nun gleich viele Punkte auf der Habenseite wie Harrislee und Waiblingen. Anzeige

„Es hat von Anfang an gekribbelt und dann viel gepasst. Wir freuen uns sehr. Überragend war heute Lotta Röpcke“, schätzte die mit acht Treffern erfolgreichste HCL-Werferin Julia Weise ein. Torhüterin Annabell Krüger (18) stimmte ins Loblied für ihre um ein Jahr jüngere Teamkollegin ein und machte Emotionen plus Siegeswille als Erfolgsschlüssel aus. Trainer Fabian Kunze (30) schloss sich dem spielstarken Zeugnis an, vergab Bestnoten an die Abwehr um Hanna Ferber-Rahnhöfer sowie Keeperin Krüger und hob hervor, dass auch in brenzligen Situationen immer Lösungen gefunden wurden.

JETZT Durchklicken: Die Bilder vom Heimsieg des HC Leipzig Wie aus einem Guss präsentierte sich der HC Leipzig im Heimspiel gegen den TuS Lintfort und siegte völlig verdient mit 31:27. ©

Der Anfang vom erfolgreichen Ende sah gar nicht gut aus. Gleich in der ersten Minute verwandelten die Gäste einen Siebenmeter, legten mit dem 2:0 nach. Dann aber setzte der HCL zum munteren Spielbetrieb an und erkämpfte durch Kapitänin Jaqueline Hummel die erste Führung (11./7:6). In einer hektischen Phase zog auf beiden Seiten der Schlendrian ein. Doch das Kunze-Team besann sich auf seine Qualitäten. Auch als Lintfort wieder auf zwei Tore herankam, behielt der HCL die Nerven und den Überblick. Lotta Röpcke strahlte: „Ich bin echt froh, dass das bei uns allen so gut geklappt hat.“