Das Warten auf die Halleneröffnung: Corona funkt neuen Altwarmbüchen-Trainern dazwischen

Eine ganze Menge Neuerungen hätte es bei den Handballern des TuS Altwarmbüchen geben sollen, doch Corona hat vieles erst einmal auf Eis gelegt. „Es ist alles aufgeschoben, aber nicht aufgehoben“, sagt Dennis Witte. Seit dreieinhalb Jahren steht er der Sparte vor und sieht weiterhin optimistisch in die Zukunft. „Als im Sommer 2018 unsere Sporthalle am Helleweg abgerissen wurde, waren wir sozusagen heimatlos“, sagt er. „Unzählige Gespräche und Telefonate haben uns letztlich dankenswerte Hilfen anderer Vereine und Gemeinden gebracht, die uns in ihren Sportstätten aufgenommen haben.“

Anzeige