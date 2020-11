Dauerhafter Abschied vom FC Bayern? Marseille will Cuisance fest verpflichten

Spielt Michael Cuisance noch einmal für den FC Bayern München? Wenn es nach André Villas-Boas geht, am liebsten nicht. Der Trainer von Olympique Marseille hat sich auf einer Pressekonferenz des Ligue-1-Klubs am Donnerstag nicht nur "sehr zufrieden" mit den Leistungen des bis zum kommenden Sommer vom FCB ausgeliehenen Mittelfeldspielers gezeigt - der Portugiese will auch, dass Cuisance über den Sommer hinaus bei seinem Klub bleibt. "Ich hoffe, dass wir am Ende seiner Leihe seine Kaufoption aktivieren können", sagte Villas-Boas. Diese soll laut L'Equipe bei rund 18 Millionen Euro liegen.

