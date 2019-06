FC Bayern günstig, SC Paderborn teuer: Das kosten die Dauerkarten in der Bundesliga

Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn verkauft die teuerste Stehplatz-Dauerkarte der Bundesliga. Mit-Aufsteiger Union Berlin setzt hingegen auf die gleichen Preise wie in der Zweitliga-Saison. Besonders günstig können die Fans des VfL Wolfsburg und FC Bayern München auf der Stehplatz-Tribüne die 17 Bundesliga-Spiele verfolgen. Der SPORT BUZZER zeigt die Preise für das jeweils günstigste Jahresticket aller Vereine - klickt Euch durch die Galerie.

Immerhin reagierte der SC Paderborn im Stehplatz-Bereich auf die massive Fan-Kritik nach dem ersten Bundesliga-Aufstieg im Jahr 2014. Damals mussten die SCP-Anhänger noch 255 Euro für eine Stehplatz-Dauerkarte zahlen - jetzt sind es nach 195 Euro in der Vorsaison "nur noch" 225 Euro. "Ganz bewusst haben wir eine Reduzierung der Ticketpreise im Vergleich zur Saison 2014/2015 gewählt. Gleichzeitig haben wir eine Begrenzung der Anzahl an VIP- und Public-Dauerkarten auf maximal 7.500 vorgenommen, um mehr SCP07-Fans über die Einzelkarten das Live-Erlebnis von Bundesliga-Fußball zu ermöglichen", sagte Paderborns Geschäftsführer Martin Hornberger.

Der 1. FC Union Berlin hebt die Ticketpreise nach dem Aufstieg in die Bundesliga nicht an. "Durch den Verzicht auf den Verkauf weiterer Dauerkarten möchten wir mehr Unionern die Möglichkeit bieten, einzelne Heimspiele im Stadion An der Alten Försterei auf stabilem Preisniveau zu besuchen", sagte Präsident Dirk Zingler.