Dauerkarten-Preise von Hannover 96: Das ist der Unterschied zur letzten Zweitligasaison

"Liebe kennt keine Liga": So heißt es gerne in der Fankurve von Hannover 96. Es ist daher davon auszugehen, dass die Roten trotz Bundesliga-Abstieg genügend Abbnehmer für ihre Dauerkarten finden werden. Dauerkarteninhaber können ihren Stammplatz noch bis zum 19. Juni verlängern, sollte danach noch Kontingent verfügbar sein, gehen die restliche Karten ab dem 21. Juni in den freien Verkauf.

Die guten Nachrichten für die 96-Anhänger: Im Vergleich zur letzten Saison wurden die Ticketpreise um 20 Prozent gesenkt.