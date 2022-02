Dauervierter und abgeschoben: Wie Olympiasieger Johannes Ludwig vom Spätzünder zum Raketenstarter wurde

Der lange Weg zum Karrierehöhepunkt endete auf der mit 1583 Metern längsten Rodelbahn der Welt. Medaillen hat Johannes Ludwig schon einige gesammelt, doch eine Einzel-Goldmedaille bislang weder bei Olympischen Spielen, Europa- oder Weltmeisterschaften. Am Sonntagabend beseitigte der Rodler diesen kleinen Karrieremakel und sicherte sich den größten aller Titel: Olympiasieger, zugleich das erste deutsche Gold bei den Winterspielen von Peking. Anzeige

Bei der Medaillenübergabe kniete er sich hin, küsste das Podest. "Das war ganz spontan. Mir gingen zwar schon immer mal ein paar Gedanken durch den Kopf: ,Was mache ich, wenn ich gewinne?‘ Aber das habe ich ganz schnell wieder verdrängt“, sagte der Polizeivollzugsbeamte nach seinem triumphalen Wochenende im monumentalen Yanqing Sliding Center.

Der Thüringer vom WSV Oberhof, der seit 2019 mit Frau und zwei Kindern im niedersächsischen Walsrode lebt, wirkte gelöst. Nach Olympiagold im Team 2018 war es sein zweiter Titel bei Winterspielen. In der Olympiasaison erreichte Ludwig seinen Leistungszenit. Fünf seiner insgesamt zehn Weltcupsiege fuhr er in diesem Winter ein, holte sich erstmals den Gesamtweltcup. Insbesondere beim Start dominiert er die Konkurrenz, hält auf acht Strecken der Welt den Startrekord – auch in Yanqing. Seine Spitznamen sind Startrakete und Launcher, englisch für Raketenstarter.



Gleich im ersten Lauf am Samstag zeigte er das eindrucksvoll, verbesserte den eigenen Yanqing-Rekord, auch den eigenen Bahnrekord aus dem Weltcup im November ließ er fallen. Nach kleineren Fehlern im zweiten Durchgang hatte er aber nur knapp vier Hundertstel Vorsprung auf Wolfgang Kindel. Im dritten Lauf am Sonntag blieb Ludwig wieder fehlerfrei und unterbot noch einmal den Bahnrekord. Am Ende hatte der Verfolger aus Österreich 0,160 Sekunden Rückstand.

Karriere verlief lange unglücklich

Es ist die späte Krönung von Ludwigs Karriere, die lange etwas unglücklich verlief. Fünfmal wurde er bei Weltmeisterschaften Vierter. „Das Zeug dazu hat er immer gehabt, er hatte nur nie die Courage dazu, den Mut, seine Leistung umzusetzen“, sagte Bundestrainer Norbert Loch, der ihn auch schon mal in den B-Kader steckte, um ihn zu motivieren. Im Zielraum zog Loch seine Mütze und verbeugte sich tief. „Wie er auf dem Zenit seine Leistung abgerufen hat, das hat mich zutiefst bewegt“, sagte Loch.

Lochs Maßnahmen wirkten, je länger der Sohn von Ex-DDR-Rodler Jörg-Dieter Ludwig fuhr, desto erfolgreicher wurde er. „Es ist ein Reifeprozess bei mir gewesen, bei manchen geht das vielleicht ein bisschen schneller, bei manchen dauert es ein bisschen länger. Aber ich glaube, die vielen, vielen Jahre, die ich dabeigeblieben bin, haben mich zu dem Athleten gemacht, der ich jetzt bin“, sagte Ludwig.

2018 gewann er schließlich, auch wegen des fatalen Malheurs von Teamkollege Felix Loch im letzten Lauf, Bronze bei den Spielen Pyeongchang – mit der Minimalität von zwei Tausendstel Sekunden auf den Viertplatzierten Dominik Fischnaller – und anschließend Gold im Teamwettbewerb. Das Einzel-Gold wiege „nach den ganzen Misserfolgen“ schwer, sagte Ludwig und blickte auf das Edelmetall in seinen Händen.