Nach Sperre für Abraham: Eintracht Frankfurt legt Einspruch ein - Auch Freiburg-Profi Grifo gesperrt

Eintracht Frankfurt legt Einspruch gegen die siebenwöchige Sperre für ihren Kapitän David Abraham ein. Dies kündigte der Bundesligist nach dem Urteil des Sportgerichts des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Mittwoch an. „ Eintracht Frankfurt und der Spieler werden gegen diese Entscheidung Einspruch einlegen, um David Abraham die Möglichkeit zu geben, sich im Rahmen eines mündlichen Verhandlungstermins vor dem DFB-Sportgericht persönlich zu dem Geschehen in Freiburg zu äußern“ , teilte die SGE mit.

Abraham ist nach seiner Attacke gegen Freiburg-Trainer Christian Streich bis zum 29. Dezember gesperrt worden. Zudem muss der 33 Jahre alte Argentinier eine Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro bezahlen. Der Routinier hatte Streich in der Nachspielzeit der Bundesliga-Partie der Breisgauer gegen Frankfurt am Sonntag in der Coaching-Zone aus vollem Lauf zu Boden gecheckt.