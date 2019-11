Nach Bodycheck gegen Christian Streich: Frankfurt-Kapitän David Abraham droht lange Sperre

Für David Abraham könnte die Bundesliga-Hinrunde bereits gelaufen sein. Dem 33 Jahre alten Kapitän von Eintracht Frankfurt droht nach seinem Bodycheck gegen SC-Freiburg-Trainer Christian Streich und dem daraufhin an ihn verteilten Platzverweis am Sonntagabend eine lange Sperre. Das bestätigte DFB-Chefankläger Anton Nachreiner im Gespräch mit Sport1. "Das Strafmaß wird sich im Rahmen dessen bewegen, was für eine Tätlichkeit angemessen ist. Da ist das normale Maß eine Sperre von sechs Spielen", sagte der Jurist. Sollte das DFB-Sportgericht Abraham dementsprechend bestrafen, wäre der Frankfurter erst im Januar wieder für Frankfurt spielberechtigt.