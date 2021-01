Vater dementiert Transfer-Einigung zwischen Alaba und Real – Auch Liverpool im Rennen?

Entgegen spanischer Medienberichte ist das Rennen um Bayern-Star David Alaba offenbar doch noch nicht gelaufen. Die Marca hatte am Montagabend berichtet, Alaba sei sich mit Real Madrid über einen Wechsel im Sommer einig, habe sogar bereits den Medizincheck bei den Königlichen absolviert . Dem widersprach der Vater des Bayern-Verteidigers, der seinen Sohn gemeinsam mit Pini Zahavi berät, nun deutlich: " Die Meldungen aus Spanien kann ich nicht bestätigen. Es ist noch nichts fix oder unterschrieben. Es gibt viele Interessenten", sagte George Alaba der Bild.

Auch Liverpool und Klopp werben wohl um Alaba

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Real weiterhin Top-Favorit auf die Verpflichtung des österreichischen Nationalspielers sein. Alaba, dessen Vertrag in München im Sommer ausläuft und der deswegen ablösefrei wechseln wird, soll aber auch mit anderen europäischen Top-Klubs verhandeln. Der Bild zufolge hat sich zuletzt auch der FC Liverpool seine Bemühungen um den 28-Jährigen intensiviert. Der englische Meister bediente sich schon im Sommer in München und lotste Mittelfeld-Ass Thiago an die Merseyside.