"Große Ehre": Alaba-Freude über Transfer zu Real Madrid – Netto-Gehalt von 12,5 Millionen Euro?

Die Tinte ist trocken: Nach langen Spekulationen hat Real Madrid am Freitagabend die Verpflichtung von David Alaba vom FC Bayern München bekanntgegeben. Der 28 Jahre alte österreichische Nationalspieler und sein Berater hatten sich mit dem deutschen Rekordmeister nicht auf einen neuen Vertrag nach dem Ende seines Kontrakts am 30. Juni einigen können. Als unüberbrückbare Kluft zwischen Spieler und Verein galt immer wieder auch die Gehaltsforderung des Defensivmanns. Ein Faktor, der bei den "Königlichen" offenbar kein Problem darstellte. Nach Informationen der Bild streicht Alaba in Madrid ein stattliches Netto-Jahressalär von 12,5 Millionen Euro ein. Anzeige

Alabas Vertrag bei den in diesem Jahr in der Meisterschaft, im Pokal und in der Champions League gescheiterten Madrilenen gilt für fünf Jahre. Er soll nach der EM, bei der Alaba mit Österreich in der Gruppe C auf die Niederlande, Nordmazedonien und die Ukraine trifft, in der spanischen Hauptstadt vorgestellt werden. "Ich kann es kaum erwarten, mein erstes Spiel im legendären weißen Trikot vor euch allen, den Real Madrid-Fans, zu machen", brachte Alaba via Twitter seine Vorfreude zum Ausdruck. "Ich bin überzeugt, dass es eine großartige Erfahrung sein wird."

Schon vor Wochen, als klar war, dass er nicht bei den Bayern bleiben würde, hatte Alaba betont, auch mit "einem weinenden Auge" zu gehen. Er freue sich aber gleichzeitig auf seine Zukunft und die Möglichkeit, seine "Komfortzone" zu verlassen und "den nächsten Schritt" zu gehen, wie er im vereinseigenen Magazin "51" verriet. Seit langem wurde vor allem mit Real als kommendem Arbeitgeber für den 79-maligen Nationalspieler Österreichs spekuliert. "Ich werde einen speziellen Klub für einen anderen speziellen Klub verlassen", würdigte der 28-Jährige sowohl die Münchener, für die er insgesamt 13 Spielzeiten absolvierte, als auch seinen neuen Arbeitgeber aus Madrid. "Ich freue mich sehr, Teil von Real Madrid zu sein. Es ist eine große Ehre."

Alaba: "Werde mich dieser neuen Herausforderung stellen" Per Mini-Video hießen die Spanier ihren neuen Innenverteidiger willkommen. In einer Mitteilung auf der Vereins-Homepage ließen die Königlichen auch die zahlreichen Erfolge, die Alaba mit den Münchnern feierte, nicht unerwähnt. 28 Titel insgesamt, darunter zweimal die Champions League. Beim ersten Triumph 2013 war auch sein künftiger Kollege Kroos noch mit im Bayern-Dress dabei gewesen. In Madrid will Alaba an seine beachtliche Titel-Ausbeute anknüpfen. "Nach so vielen Jahren in München werde ich mich dieser neuen Herausforderung stellen und mein Bestes geben, um die Geschichte dieses besonderen Klubs fortzusetzen", so der Österreicher mit Blick nach vorne.