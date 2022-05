Bericht: Alaba-Einsatz für Real Madrid im Rückspiel gegen Manchester City "praktisch ausgeschlossen"

Vor dem Halbfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwochabend gegen Manchester City bangt Real Madrid um den Einsatz von David Alaba. Der 29 Jahre alte frühere Bayern-Profi konnte auch am Montag nicht mit der Gruppe trainieren und sei für das Duell im Santiago Bernabéu bereits "praktisch ausgeschlossen" worden, berichteten die Madrider Fachblätter Marca und AS. Der spanische Rekordmeister, der sich am Samstag seinen 35. Liga-Titel gesichert hatte, muss am Mittwoch (21 Uhr, live sehen mit DAZN [Anzeige]) eine 3:4-Niederlage wettmachen.

