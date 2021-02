Geld "kein Faktor": David Alaba nennt Gründe für Abschied vom FC Bayern und erklärt Zukunftspläne

Es sei eine "sehr, sehr schwierige Entscheidung" gewesen, betonte David Alaba immer wieder. Dennoch ist seit Dienstag nun offiziell, was bereits seit längerer Zeit immer wieder kolportiert wurde. Der Österreicher verlässt den FC Bayern München am Saisonende nach 13 Jahren . Das verkündete der 28-Jährige auf einer Pressekonferenz. Er erläuterte auch die Gründe für seine Entscheidung - und klärte über seine Zukunftspläne auf.

Alaba: Noch nicht klar "wo die Reise hingeht"

Bei welchem Verein er künftig spielt, ist noch nicht bekannt. Alaba, der noch nicht wisse "wo die Reise hingeht", will sich mit seiner Entscheidung Zeit lassen - die Tendenz scheint aber nach Spanien zu gehen, wo mit dem FC Barcelona und Real Madrid zwei Schwergewichte an ihm interessiert sind. "Ich habe mir keine Deadline gesetzt", sagte er und betonte, weiterhin den vollen Fokus auf den FCB zu richten. "Ich werde in den nächsten Monaten versuchen zu helfen, alles in die Waagschale zu werfen um am Saisonende erfolgreich zu sein", sagte Alaba, der bisher insgesamt 415 Mal für die Bayern aktiv war und 33 Tore schoss.