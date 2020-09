Alaba-Berater attackieren Ex-Bayern-Boss Hoeneß nach Wutrede scharf: "Schmutzige Lügen"

Der Vertrags-Zoff um David Alaba überschattet beim FC Bayern München mehr und mehr die Vorbereitung auf den Bundesliga-Start am Freitagabend. Nach dem Verbalangriff von Ex-FCB-Präsident Uli Hoeneß am Sonntag im "Doppelpass" von Sport1 konterten die Berater des 28-Jährigen die Vorwürfe von Hoeneß, der insbesondere Pinhas Zahavi als "geldgierigen Piranha" bezeichnete , der eine Verlängerung Alabas mit Provisionsforderungen "im zweistelligen Millionenbereich" unmöglich mache.

Zahavi konterte diese Vorwürfe gegenüber Sky am Montag deutlich. Er habe bisher "zu keinem Zeitpunkt detailliert über eine etwaige Provisionszahlung mit den Bayern-Verantwortlichen gesprochen", sagte der 77-Jährige, der schon in die langwierigen Vertragsgespräche mit Robert Lewandowski involviert war und auch am Rekordtransfer von Neymar zu Paris Saint-Germain seinen Anteil hatte. Man habe bisher "nicht über Zahlen gesprochen", sagte er.

Allerdings räumte Zahavi ein, dass das Thema bei den Gesprächen am Rande des Champions-League-Finals in Lissabon aufgekommen war. "Dort fragte mich Hasan Salihamidzic, wie ich mir das vorstellen würde. Ich sagte ihm, dass wir zunächst an einer Einigung mit dem Spieler arbeiten sollten, ich aber nicht mehr als das Übliche fordern werde. Ich will nicht mehr bekommen, als andere Berater, die von Bayern Provisionszahlungen erhalten haben."