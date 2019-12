David Alaba erklärt Rolle beim FC Bayern: Das erwartet Trainer Hansi Flick von mir

Vom defensiven Mittelfeldspieler über die Linksverteidiger-Position in die Innenverteidigung des FC Bayern München . David Alaba ist, wenn auch notgedrungen, bisher unter Interimstrainer Hansi Flick beim FCB als zentraler Verteidiger neben Javi Martinez gesetzt. Der 27 Jahre alte Österreicher hat im Gespräch mit dem Sportmagazin Kicker nun über seinen neuen Job beim Rekordmeister gesprochen - und erklärt, was Flick von ihm als Innenverteidiger erwartet. "Wenn man sich die letzten Spiele anschaut, sieht man schon meine Präsenz auf dem Platz", gibt sich Alaba selbstbewusst.

FC Bayern: David Alaba mit Top-Bilanz als Innenverteidiger unter Hansi Flick

Und dazu hat er auch allen Grund: In den drei Bundesliga-Spielen, in den er von Flick als Innenverteidiger aufgeboten wurde, kassierte der FC Bayern nur zwei Gegentreffer. Zudem glänzt der ÖFB-Nationalspieler als Dirigent in der Zentrale. "Ich versuche, Verantwortung zu übernehmen" , sagte Alaba dem Magazin. "Das ist mein eigener Anspruch. Und es gehört auch zur Entwicklung dazu, dass man versucht, diese Schritte zu machen." Flick erwarte die Führungsrolle auch: "Hansi hat mir das mitgegeben", erklärte der Bayern-Defensivspezialist.

Alaba startete seine Karriere beim FC Bayern als Linksverteidiger unter Trainer Louis van Gaal. Zuvor spielte er in der Jugend im defensiven Mittelfeld. Nach einer Ausleihe zur TSG Hoffenheim, wo er auch in der Mittelfeld-Zentrale spiele, reifte der Österreicher beim FCB zum Stammspieler. Beim 1:5 gegen Eintracht Frankfurt stellte ihn Ex-Trainer Niko Kovac in seinem letzten Spiel vor seiner Entlassung als Innenverteidiger auf. Flick hielt an dieser Idee - auch wegen einer Sperre für Jerome Boateng - fest.