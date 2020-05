David Alaba kann sich Verlängerung beim FC Bayern vorstellen: "Keine Deadline"

Nach dem 5:0 gegen Fortuna Düsseldorf sprach der Innenverteidiger am Samstag über die Situation. Er könne sich vorstellen, bei den Bayern zu bleiben , erklärte Alaba auf Nachfrage von Sky. Man habe sich aber "keine Deadline" gesetzt. Druck verspüre er nicht. Alabas aktuelles Arbeitspapier endet 2021. "Ich versuche, den Fokus auf das Wesentliche zu legen. Es war ruhig und das war gut so. Das tut mir sehr gut. Das wird sich in den nächsten Wochen zeigen, wie es weitergeht", sagte er.

Flick: Andere Vereine registrieren starke Alaba-Verfassung

Alaba steht bereits seit 2010 im Profi-Kader der Münchner, absolvierte in den letzten zehn Jahren insgesamt 376 Spiele für den FCB, in denen er 30 Tore schoss und 48 weitere vorbereitete. Der gebürtige Wiener war bereits 2008 aus der Jugend von Austria Wien an die Säbener Straße gewechselt wo er seither mit einer kurzen Unterbrechung (Leihe nach Hoffenheim in der Saison 2010/11) spielt.