Angeschlagener Bayern-Profi: David Alaba reist vom Nationalteam Österreichs ab

David Alaba vom FC Bayern München wird in den EM-Qualifikationsspielen am Donnerstag gegen Israel und am Sonntag gegen Slowenien nicht für die österreichische Nationalmannschaft auflaufen, wie die Bild berichtet. Alaba war angeschlagen zum ÖFB-Team gereist und hatte am Dienstag noch gesagt, dass er spielen möchte. "Natürlich hoffe ich, dass es sich in den nächsten 24 bis 48 Stunden so entwickelt, wie ich mir das vorstelle."