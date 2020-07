Bayern-Star David Alaba lässt eigene Zukunft offen: "Fokus auf den sportlichen Aufgaben"

Bleibt er oder geht er? David Alaba hat noch keine Entscheidung über eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern München getroffen. Über diese Frage mache er sich „im Moment keine Gedanken“, sagte der Österreicher dem Kicker. „In den letzten Wochen lag der Fokus auf den sportlichen Aufgaben, daran ändert sich auch in den nächsten nichts“, meinte Alaba. Mit dem Rekordmeister bestreitet der Abwehrspieler am Samstag (20 Uhr) in Berlin gegen Bayer Leverkusen wohl sein sechstes DFB-Pokalfinale. "Es ist natürlich etwas Besonderes, weil es ein sehr langer Weg war, um dorthin zu kommen", sagte Alaba, der beim Finale 2010 nicht im FCB-Kader gestanden hatte und 2014 verletzt war.