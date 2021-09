Ex-Bayern-Star David Alaba: So kam es zum Kuss des Real-Madrid-Wappens

Mit dem Kuss des Vereinswappens auf dem Trikot seines neuen Klubs Real Madrid sorgte David Alaba für Irritationen bei seinem ehemaligen Arbeitgeber FC Bayern . FCB-Präsident Herbert Hainer zeigte sich von der Aktion während Werbeaufnahmmen "überrascht, nachdem er so lange bei uns und Teil des FC Bayern München war". Alaba erklärt nun, wie der Vorgang zu Stande kam. "An diesem Tag haben wir eine ganze Strecke von Fotomotiven aufgenommen. Für mich war das ein aufregender, spannender und sehr emotionaler Tag. Ich war glücklich, endlich angekommen zu sein. Ich wollte zeigen, wie sehr ich mich freue, eine neue Herausforderung angehen zu können", sagte der Österreicher in einem Interview mit der Sport Bild.

Nach Angaben von Alaba sei man trotz des zuweilen hitzigen und am Ende gescheiterten Gehaltspokers im Guten auseinandergegangen. "Es gibt kein böses Blut", betonte der 29-Jährige: "Ich wurde sehr schön verabschiedet, wir waren nach dem letzten Spiel alle in der Allianz Arena zusammen. Ich bin dem FC Bayern nicht nur in meiner Karriere, sondern in meinem Leben sehr dankbar."