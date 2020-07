Bericht: Verhandlungen um Alaba-Verlängerung beim FC Bayern stocken – zu hohes Gehalt gefordert?

Der FC Bayern München macht zurzeit Nägel mit Köpfen: Am Mittwoch wurde die Verpflichtung von Top-Talent Tanguy Kouassi bekannt gegeben. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird der Rekordmeister in Kürze auch Leroy Sané unter Vertrag nehmen – es sind nach Alexander Nübel die Neuzugänge zwei und drei für den FCB, der schon zuvor mit etlichen Vertragsverlängerungen Klarheit für die kommenden Jahre geschaffen hatte. Ein Name jedoch fehlte bisher: der von David Alaba. Die Verhandlungen mit dem Österreicher sollen laut Sport Bild erheblich ins Stocken geraten sein.