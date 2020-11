Medien: Wechsel von Bayern-Star Alaba zu Real Madrid oder FC Barcelona könnte am Geld scheitern

Ein möglicher Wechsel von David Alaba vom FC Bayern München zu Real Madrid oder dem FC Barcelona nach dem Scheitern des Vertragspokers bei den Bayern ist nach Einschätzung spanischer Sportmedien eher unwahrscheinlich. Es fehle wohl am Geld, schrieben die Blätter. Über die beiden spanischen Vereine als mögliche Ziele Alabas wird immer wieder spekuliert.

Auch Juventus soll Interesse an FCB-Star Alaba haben

Als Knackpunkt könnte sich die Dimension des Gehalts des 28-Jährigen erweisen, schrieb die Zeitung AS am Dienstag. Sportlich würde Alaba aber sehr gut in das Team von Real Madrid passen. Auch Italiens Rekordmeister Juventus Turin wurde zuletzt als Interessent gehandelt.