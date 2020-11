Stars des FC Bayern kämpfen um Verbleib von David Alaba: "Die Mannschaft steht hinter ihm"

Die Stars des FC Bayern und auch Trainer Hansi Flick wollen sich mit dem sich anbahnenden Abschied von David Alaba zum Ende der Saison offenbar noch nicht abfinden. Nachdem Sportvorstand Hasan Salihamidzic weitere Gespräche mit dem österreichischen Nationalspieler vor dem 6:2 in der Champions League bei RB Salzburg so gut wie ausgeschlossen hatte, bezogen einige von Alabas Teamkollegen im Anschluss an die Partie Stellung - und wollen den Kampf um ihren Abwehrchef wohl nicht aufgeben.

"Wir als Mannschaft stehen absolut hinter ihm", sagte Jerome Boateng bei Sky. Dabei blieb unklar, ob dies ein Appell des Innenverteidigers an die Klubbosse war, den Status Quo der festgefahrenen Situation noch einmal zu überdenken. Oder ob Boateng schlicht auf den Zusammenhalt innerhalb des Kaders verweisen wollte. In einem Punkt waren sich in jedem Fall alle Befragten einig: Alabas sportliche Qualitäten sind für das Team unverzichtbar. "Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht", lobte Boateng und Thomas Müller assistierte: "Das Gute bei David ist, dass er auf dem Platz seinen Mann steht, seine Leistung bringt, sich davon eigentlich überhaupt nicht beeinflussen lässt und deswegen ist er für die Truppe ganz wichtig."

Müller nahm die gesamte Situation vor allem mit dem ihm eigenen Humor und stilisierte die jüngsten Vorgänge zu einem Medien-Thema. Er habe in vergangenen turbulenten Phasen bei seinem Klub auch "immer gern vom FC Hollywood gelesen", meinte der Ex-Nationalspieler, schien von den Aussagen von Salihamidzic zu diesem Zeitpunkt aber auch noch nicht informiert gewesen zu sein. Schließlich sagte er: "Der Vertrag ist immer noch nicht unterschrieben." Auf den Hinweis, dass diese Szenario wohl auch nicht eintreten werde, entgegnete Müller. "Das werden wir sehen. Lassen wir uns von der Zukunft überraschen."

Überrascht wirkte auch Flick, als er auf die Deutlichkeit der Salihamidzic Äußerungen angesprochen wurde. "Dazu kann ich nichts sagen. Ich habe das Interview nicht gesehen", meinte der Trainer: "Mir ist wichtig, dass wir Ruhe in der Mannschaft und im Umfeld haben." Er wolle sich auf das Sportliche konzentrieren. Ob dies in den Tagen bis zum Bundesliga-Topspiel am Samstag bei Borussia Dortmund uneingeschränkt gelingen kann, scheint derzeit aber fraglich.