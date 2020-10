Bericht: David Alaba beharrt auf Gehalts-Forderungen – Verlängerung beim FC Bayern fraglich

Die Verhandlungen gestalten sich bisher zäh wie Kaugummi: Der FC Bayern möchte gerne mit David Alaba verlängern. Auch der österreichische Verteidiger schien einer Verlängerung in der Vergangenheit nicht abgeneigt. Allerdings sind sich beide Parteien bei den Details eines möglichen neuen Arbeitspapiers noch nicht einig geworden. Und wie Sport1 nun berichtet, will Alabas Berater Pini Zahavi nicht nachgeben und baut stattdessen darauf, dass der Rekordmeister einlenkt.

Die Bayern sollen der Alaba-Seite schon ein Angebot unterbreitet haben. Der Klub soll einen Fünf-Jahres-Vertrag mit rund elf Millionen Euro an Basisgehalt plus bis zu sechs Millionen Euro an Prämien pro Jahr bieten. Die Alaba-Partie pocht dem Bericht zufolge aber auf ein höheres Grundgehalt. Zudem soll Berater Zahavi für die Verlängerung eine Provision in Millionen-Höhe einstreichen wollen.