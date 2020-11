Kommentar zum Bayern-Knall: Im Fall David Alaba gibt es nur Verlierer

Es ist immer ein simpler Reflex in dieser Branche, auf denjenigen draufzuknüppeln, der gerade verloren hat. Auf einen Klub, der in einer sportlichen oder finanziellen Krise steckt. Auf einen Stürmer, der die Kiste seit Wochen nicht mehr trifft. Auf einen Trainer, der keine Spiele mehr gewinnen kann. Oder - fast noch einfacher - auf einen Berater, der sich "verzockt" hat.

So auch im Fall von David Alaba: Der FC Bayern gab am Sonntagabend bekannt, dass das neue Vetragsangebot über fünf Jahre - mit einem fixen Salär von 55 Millionen Euro (plus bis zu 30 Millionen Euro an Erfolgsprämien) - ab sofort keine Gültigkeit mehr besitzt. Man habe sich nach Ablauf einer Frist und einem letzten Gespräch mit Alabas Berater zu diesem Schritt entschieden, verkündete Herbert Hainer im Blickpunkt Sport.