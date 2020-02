Bayern-Star David Alaba will Wechsel nicht ausschließen: "Ich kann mir vorstellen, woanders zu spielen"

Am 25. Februar trifft der FC Bayern erstmals seit der extrem bitteren Schlappe im "Finale dahoam" 2012 in der Champions League wieder auf den FC Chelsea. Im Achtelfinale der Königsklasse will sich der deutsche Rekordmeister für die Niederlage vor fast acht Jahren revanchieren. Einer von nur vier verbliebenen Spielern aus dem Team von damals ist David Alaba. Seit mittlerweile zehn Jahren spielt der Österreicher für den FC Bayern. Ob er aber auch den Rest seiner Karriere in München verbringen möchte, weiß der 27-Jährige noch nicht.

"Das werden wir sehen. Im Moment denke ich nicht allzu sehr darüber nach, aber ich kann mir vorstellen, in meiner Zukunft woanders zu spielen", erklärte Alaba in einem Interview mit der englischen Zeitung Daily Mail. Die Premier League, inzwischen wohl die stärkste Liga der Welt, könnte ein mögliches Ziel für den variabel einsetzbaren Nationalspieler sein. "Als ich klein war, habe ich die Premier League intensiv verfolgt. Patrick Vieira war einer meiner Lieblingsspieler", berichtete der Österreicher, dessen Vertrag 2021 ausläuft.

Angesichts der wachsenden Zahl von rassistischen Vorfällen in Stadien in den vergangenen Monaten beschäftigt sich Alaba allerdings nicht ausschließlich mit einem möglichen Vereinswechsel in naher Zukunft. "Es ist traurig, dass Spieler etwas sagen müssen, weil jeder es sieht und hört. Es ist traurig, dass Spieler ihren Mut zusammennehmen und zu ihrem Trainer oder dem Schiedsrichter gehen müssen. Da müssen wir eine Lösung finden", mahnte der gebürtige Wiener, dessen Eltern aus Nigeria und den Philippinen stammen.

Rassismus: Kwadwo befürwortet Spielabbrüche

Erst am Freitag war in der 3. Liga Würzburgs Leroy Kwadwo von einem Zuschauer rassistisch beleidigt worden. Der 23-Jährige reagierte mit Unverständnis auf das anhaltende Rassismus-Problem in europäischen Stadien und sprach sich deshalb ausdrücklich für Spielabbrüche aus. "Der Fußball hat eine große Macht und wir sollten dann einfach alle zusammenrücken und sagen: 'Dann spielen wir einfach nicht mehr'", urteilte der Abwehrspieler.

