"Der schwarze Beckenbauer": Bayern-Boss Rummenigge adelt Alaba - Optimismus im Vertrags-Poker

Mit seinen Leistungen als Innenverteidiger beeindruckte er Kritiker und Fans gleichermaßen: Der frühere Außenverteidiger David Alaba hat beim FC Bayern München eine beeindruckende Verwandlung an den Tag gelegt. Der 28-Jährige ist beim Team um Trainer Hansi Flick in der Verteidigung zum Schlüsselspieler geworden, hat den teuersten Neuzugang der FCB-Vereinsgeschichte, Lucas Hernandez (80 Millionen Euro) zum Bankdrücker degradiert. Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge ist in einem Interview mit Sky nun ins Schwärmen geraten: "Ich habe immer gesagt: Der David ist für mich eigentlich sowas wie der schwarze Franz Beckenbauer" , adelte der FCB-Boss.

Rummenigge über Alaba: "Erster Spieler, der wieder auf dem Niveau von Franz damals spielt"

"Hasan Salihamidzic ist in Gesprächen mit dem Berater. Bisher wurde keine Lösung gefunden. Sollte das weiterhin nicht gelingen, müssen wir uns mit anderen Optionen auseinandersetzen", drohte Rummenigge noch in der vergangenen Woche . Der 28-Jährige soll beim Guardiola-Klub ManCity, hoch im Kurs stehen. "Dass es für David bei den Verhandlungen um die Finanzen geht ist kein Geheimnis", fügte der Bayern-Boss an.

Rummenigge im Vertrags-Poker mit Alaba "optimistisch"

Im Sky-Interview, genau eine Woche später, klingt Rummenigge nun versöhnlicher. "David weiß, was er am FC Bayern hat - und wir wissen, was wir an David haben", sagte der FCB-Vorstandschef, der nicht näher auf die Verhandlungen eingehen wollte: "Ich glaube, das wäre nicht fair der anderen Partei gegenüber und es liegt in der Natur der Dinge, dass der Berater des Spielers so viel rausholt wie rauszuholen ist und es liegt auch in der Natur der Dinge, dass der FC Bayern - speziell in diesen Zeiten - versucht, seine Finanzen ein Stück zusammenzuhalten.