David Alaba gegen RB Leipzig Linksverteidiger: Bayern-Trainer Hansi Flick erklärt Umstellung und motiviert Leroy Sané

Hansi Flick hat die Startelf des FC Bayern München für das Bundesliga-Topspiel RB Leipzig großflächig umgebaut. Mit sieben Veränderungen gegenüber dem 1:1 in der Champions League gegen Atlético Madrid tritt der Spitzenreiter am Samstagabend in der Allianz Arena gegen den Tabellenzweiten an. Leroy Sané bleibt in der Startformation, Serge Gnabry sitzt wie schon in Spanien am vergangenen Dienstag wieder auf der Bank. Zudem rückt David Alaba in der Viererkette nach links und spielt auf der Linksverteidiger-Position. Niklas Süle und Jerome Boateng beginnen als Innenverteidiger. Vor dem Topspiel erklärte Flick bei Sky diese Maßnahme.

Anzeige