Klare Ansagen von Hasan Salihamidzic an David Alaba: "Weiß nicht, wie wir wieder zueinander finden"

Er habe am Samstag ein Gespräch mit Alaba-Berater Pini Zahavi geführt, gab Salihamidzic an und am Sonntag auch den Austausch mit dem Abwehrspieler selbst gesucht. "Aber es kam nicht mehr viel", meinte der Manager, der den Verhandlungsverlauf detailliert darlegte. So habe man Alaba "vor zehn Tagen" ein nochmal "verbessertes Angebot vorgelegt und eine Frist gesetzt". Diese sei am Wochenende abgelaufen.