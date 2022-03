"Magisch": Alaba jubelt nach Benzema-Gala und Real-Einzug ins Viertelfinale der Champions League

Real Madrid hat am Mittwochabend ein furioses Comeback gefeiert: Im Duell der Schwergewichte mit dem französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain drehten die "Königlichen" am Mittwoch das 0:1 aus dem Hinspiel und erreichten dank eines 3:1 (0:1)-Erfolgs doch noch das Viertelfinale der Champions League. Dabei sah es lange nach einem Sieg für PSG aus. Durch das Tor des von Real umworbenen Kylian Mbappé lag das Pariser Starensemble in Front – bis zur 61. Minute. "Die zweite Halbzeit ist natürlich magisch", jubelte Real-Verteidiger David Alaba nach Abpfiff bei DAZN. Anzeige

Als ausschlaggebenden Faktor für die mit einer erheblichen Energieleistung verbundenen Aufholjagd im zweiten Durchgang machte der ehemalige Bayern-Star den Heimvorteil im Rückspiel aus: "Wir wussten, dass wir in Madrid alles rausholen können mit den Fans im Rücken", sagte der 29-Jährige. Nach dem Rückstand habe seine Mannschaft zudem die Ruhe bewahrt. "Dass wir uns nach dem 1:0 nicht verrückt machen lassen haben, ist positiv. Ich glaube, dass wir in der zweiten Halbzeit sehr hungrig waren, mutiger nach vorne gespielt haben und im Pressing stärker waren, als in der ersten Halbzeit", so Alaba weiter.

Mann des Spiels war der überragend aufgelegte Karim Benzema: Erst verwandelte der 34-Jährige nach einem Patzer von PSG-Torhüter Gianluigi Donnarumma, dann vollendete er nach herrlicher Vorarbeit von Luka Modric - und nur zwei Minuten darauf machte er seinen Hattrick mit einem weiteren Rechtsschuss perfekt. Spätestens jetzt stand das Santiago Bernabeu Kopf. "Er hat heute einfach wieder gezeigt, wie wichtig er für uns ist", schwärmte Alaba von seinem Teamkollegen. "Seine Qualitäten sind wirklich unfassbar. Wir sind sehr glücklich, dass er in unseren Reihen ist."

Während für PSG der Traum vom erstmaligen Gewinn der Champions League erneut geplatzt ist, geht für Real die Reise in der Königsklasse weiter. Wer in der Runde der letzten Acht auf Madrid mit dem deutschen Nationalspieler Toni Kroos wartet, entscheidet sich am 18. März. Dann findet die Auslosung in der UEFA-Zentrale in Nyon statt. Einziger verbliebener Bundesliga-Klub im Wettbewerb ist der FC Bayern, der sich bereits am Dienstag in eindrucksvoller Manier gegen RB Salzburg durchgesetzt hatte.

Amateurfußballer aufgepasst! #GABFAF verschenkt Trikots für mehr als 4000 Euro. Infos hier.