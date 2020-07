Bericht: Manchester City und Guardiola jagen Bayern-Star David Alaba - Transfer-Offensive nach CAS-Urteil?

Kaum erfreute sich Manchester City der Aufhebung seiner Europapokal-Sperre durch den Internationalen Sportgerichtshof CAS, schon scheint der Scheich-Klub für die kommende Saison eine Transfer-Offensive zu starten. Darüber berichtet die englische Zeitung The Guardian am Montagabend. Demnach plant der englische Meister von 2018 und 2019 nach dem verpassten Titel in dieser Saison, der deutlich an den FC Liverpool um den deutschen Welt-Trainer Jürgen Klopp ging, einen Großangriff auf dem Spielermarkt. Trotz der Corona-Krise stehen Star-Coach Pep Guardiola dem Bericht zufolge 150 Millionen Pfund (etwa 166 Millionen Euro) für Neuverpflichtungen zur Verfügung.