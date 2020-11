Dietmar Hamann attackiert Alaba-Berater Pini Zahavi: "Will den letzten Euro herauspressen"

Harte Worte von Dietmar Hamann! Der Ex-Nationalspieler hat beim TV-Sender Sky am Mittwoch wegen des vorerst gescheiterten Pokers um eine Vertragsverlängerung von David Alaba beim FC Bayern München scharfe Kritik an Berater Pini Zahavi geäußert. "Wenn du dir einen Berater wie Zahavi holst, der kein Verhältnis mit dem Spieler hat, der mit dem Verein kein Verhältnis hat, der den letzten Euro aus dem Verein herauspressen will, dann passiert das, was jetzt passiert ist", sagte Hamann. Die Münchener hatten am vergangenen Wochenende das Vertragsangebot für den österreichischen Nationalspieler zurückgezogen.

