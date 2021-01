Bericht: Berater von Bayern-Star Alaba spricht mit sechs Top-Klubs über Transfer - Real Madrid Favorit

Im Poker um eine Verpflichtung von David Alaba sind offenbar noch sechs Vereine im Rennen. Wie die Sport Bild berichtet, hätten Manchester United, Manchester City, Paris St. Germain, Real Madrid, der FC Barcelona sowie zuletzt auch der FC Liverpool ihr Interesse bei Berater Pini Zahavi sowie Alaba-Vater George hinterlegt. In der Pole Position für einen ablösefreien Transfer im kommenden Sommer soll sich Real befinden. Allerdings habe der Abwehrchef des FC Bayern mit seiner Entscheidung über seine sportliche Zukunft keine Eile.

So wolle er unter anderem die Präsidenten-Wahl bei Barca am 24. Januar abwarten. Und bei Real ist die Zukunft von Vereins-Ikone Sergio Ramos weiter ungeklärt. Sollte sich der 34-Jährige mit den Königlichen nicht über eine Zusammenarbeit über den Sommer hinaus einigen können, dürfte die Dringlichkeit einer Alaba-Verpflichtung weiter zunehmen. Ein Verbleib des österreichischen Nationalspielers in München scheint angesichts der Entwicklungen der vergangenen Monate und der zahlungskräftigen Konkurrenz hingegen mehr und mehr unwahrscheinlich.