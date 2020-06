Bericht: PSG will Transfer von Bayern-Star David Alaba - Tuchel-Klub soll Interesse hinterlegt haben

Während der FC Bayern in den letzten Wochen unter anderem die Verträge von Thomas Müller, Manuel Neuer und Cheftrainer Hansi Flick langfristig verlängert hat, ist mit David Alaba noch offiziell keine Einigung getroffen worden. Der Kontrakt des österreichischen Nationalspielers läuft zum Ende der kommenden Saison aus. Er könne sich vorstellen, bei den Bayern zu bleiben , erklärte Alaba Ende Mai . Man habe sich aber "keine Deadline" gesetzt. Druck verspüre er nicht. "Ich versuche, den Fokus auf das Wesentliche zu legen. Es war ruhig und das war gut so. Das tut mir sehr gut. Das wird sich in den nächsten Wochen zeigen, wie es weitergeht", sagte er.

Alaba perfekter Nachfolger: PSG sucht Nachfolger für prominente Abgänge

Jetzt allerdings das PSG-Interesse an einem Transfer laut Sky. Abwehrchef Thiago Silva wird den Tuchel-Klub am Saisonende ebenfalls wie Layvin Kurzawa ablösefrei verlassen. Dementsprechend suchen die Franzosen dem Bericht zufolge noch einen Innenverteidiger, Linksverteidiger und einen zentralen Mittelfeldspieler. Laut dem spanischen Radiosender Cadena SER soll auch Alaba-Kollege Lucas Hernandez in den Fokus der Pariser gerückt sein. Fest steht: Beide würden bei einem Transfer in diesem Sommer nicht günstig werden. Hernandez wechselte erst zu Saisonbeginn für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid an die Isar - und Alabas Marktwert wird vom Portal transfermarkt.de auf 52 Millionen Euro geschätzt. PSG müsste also so oder so tief in die Tasche greifen.