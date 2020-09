Bayern-Star David Alaba reagiert auf Wutrede von Uli Hoeneß: "Verwundert und durchaus auch verletzt"

Seit dem Auftritt von Ex-Bayern-Präseident im "Doppelpass" von Sport1 am vergangenen Sonntag brodelt es an der Säbener Straße. Der Grund: Hoeneß hatte mit Blick auf die bis dato nicht erfolgte Vertragsverlängerung von David Alaba (sein Kontrakt läuft 2021 aus) in Richtung Pini Zahavi, seines Zeichens Alaba-Berater, geschossen und diesen als "geldgierigen Piranha" bezeichnet. Am Montag hat sich nun der langjährige FCB-Profi gegenüber Bild zu den öffentlichen Diskussionen geäußert - mit einem Machtwort!