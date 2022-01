"Relativ schnell bemerkt": David Alaba erklärt Unterschied zwischen Real Madrid und Ex-Klub FC Bayern

Dabei habe er "auf sehr viel Komfort verzichten" müssen, wie er in einem Interview mit dem Kurier zugab: "München ist zu meiner zweiten Heimat geworden nach 13 Jahren. Beruflich gesehen habe ich im Klub und in der Mannschaft ein Standing gehabt, bin zu einem Führungsspieler gereift und kannte den Klub und die Stadt in- und auswendig. Und ich habe viele Freunde in München.“

Doch die Anpassung an die neue Umgebung gelang ihm schnell. Alaba war auf Anhieb Stammspieler bei den Königlichen und ist in der Innenverteidigung gesetzt. Doch spielerisch musste er sich umstellen und an eine andere Art Fußball gewöhnen: "Wir sind keine Mannschaft, die so hohes Pressing spielt, wie wir es in München getan haben, damit stehen wir auch mit der Abwehrkette nicht so hoch wie unter Hansi Flick. Und was ich relativ schnell bemerkt habe: Ich habe nicht so viele Kopfballduelle nach einem Abstoß des Gegners. Da denkst du, du bist Real Madrid und fährst nach Levante oder Alavés und die werden bunkern. Das Gegenteil ist der Fall, weil alle von hinten herausspielen.“